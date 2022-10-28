НБА: Сакраменто с Ленем уступил Мемфису, Голден Стэйт обыграл Маями
В четверг, 27 октября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно четыре матча.
Бруклин – Даллас 125:129 OT (23:30, 36:31, 25:29, 28:22, 13:17)
Бруклин: Ирвинг (39 + 7 подборов + 4 блок-шота), Дюрэнт (37), О'Нил (10 + 7 подборов), Симмонс (7 + 8 подборов), Клэкстон (7) – старт; Дьюк (10), Самнер (6), Ватанабе (6), Миллс (3).
Даллас: Дончич (41 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь), Динуидди (11), Буллок (9), Макги (8), Финни-Смит (6) – старт; Хардуэй (18), Клебер (15), Вуд (11), Грин (10), Кампаццо (0).
Оклахома-Сити – Клипперс 118:110 (34:24, 19:36, 36:27, 29:23)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 6 передач), Дорт (21), Мэнн (14), Уиггинс (11), Робинсон-Эрл (5) – старт; Покушевски (15), Уильямс (12), Бэйзли (9 + 9 подборов), Мускала (5), Дженг (2), Джо (0).
Клипперс: Пауэлл (21), Джексон (18), Зубац (12 + 18 подборов), Джордж (10 + 7 подборов), Мэнн (6) – старт; Уолл (17 + 6 передач), Кеннард (10), Батюм (7), Браун (3), Диабате (3), Ковингтон (3), Коффи (0), Бостон (0).
Голден Стэйт – Майами 123:110 (31:30, 32:29, 29:28, 31:23)
Голден Стэйт: Карри (33 + 7 подборов + 9 передач), Томпсон (19), Уиггинс (18 + 10 подборов), Грин (10 + 7 подборов + 5 потерь), Луни (7 + 8 подборов) – старт; Пул (11 + 7 передач), Уайзмен (10), Грин (6), Муди (6), Джером (3).
Майами: Батлер (27 + 8 передач + 6 перехватов), Адебайо (26 + 8 подборов + 5 потерь), Лаури (12 + 8 передач), Калеб Мартин (8), Хирро (7) – старт; Струс (14), Винсент (9), Йович (4), Робинсон (3).
Сакраменто – Мемфис 110:125 (28:32, 28:31, 27:31, 27:31)
Сакраменто: Фокс (27), Барнс (20), Мюррэй (18 + 7 подборов), Сабонис (11 + 10 подборов + 9 передач), Хертер (7) – старт; Монк (15 + 7 передач), Митчелл (7), Дэвис (3), Мету (2), Лень (0), Окпала (0), Деллаведова (0), Холмс (0), Монеке (0).
Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 3 минуты 12 секунд, за которые совершил один подбор.
Мемфис: Бэйн (31), Морэнт (22 + 6 передач), Адамс (12 + 11 подборов), Брукс (11), Альдама (4) – старт; Кларк (16), Джонс (14 + 6 передач), Ларэвиа (13 + 9 подборов), Родди (2), Чендлер (0), Лофтон (0).