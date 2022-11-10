НБА: Нью-Йорк Михайлюка проиграл Бруклину, Сакраменто без Леня обыграл Кливленд

В среду, 9 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно 13 матчей.

Орландо – Даллас 94:87 (24:28, 26:26, 23:20, 21:13)

Орландо: Ф. Вагнер (22 + 6 передач), Картер (13 + 12 подборов + 5 потерь), Саггс (12 + 7 подборов), Бол (11 + 7 подборов), Окики (8 + 7 подборов) – старт; Бамба (12), Хьюстан (8), Росс (6), Хэмптон (2), Скофилд (0).

Даллас: Динуидди (29), Дончич (24 + 6 передач), Финни-Смит (8), Пауэлл (2), Буллок (0) – старт; Клебер (8), Грин (6), Макги (5), Хардуэй (5).

Шарлотт – Портленд 95:105 (30:25, 23:33, 26:28, 16:19)

Шарлотт: Розир (18), Пламли (16 + 12 подборов), Убре (16 + 8 подборов), Смит (13), Вашингтон (10 + 7 подборов) – старт; Макдэниэлс (7), Букнайт (7), Ричардс (6), Тор (2), Маледон (0).

Портленд: Лиллард (26 + 7 передач + 6 потерь), Саймонс (19 + 6 передач), Юбэнкс (14 + 8 подборов), Уинслоу (6), Харт (5 + 11 подборов) – старт; Шарп (17), Уотфорд (8 + 6 передач), Уокер (5), Литтл (5).

Индиана – Денвер 119:122 (27:35, 43:21, 25:33, 24:33)

Индиана: Халибертон (21 + 11 передач), Хилд (17), Тернер (14 + 11 подборов), Нембард (8), Смит (6) – старт; Матурин (30), Джексон (17 + 10 подборов), Битадзе (2), Бриссетт (2), Макконнелл (2), Несмит (0).

Денвер: Йокич (24 + 6 передач), Дж. Мюррэй (18 + 8 подборов), Гордон (18 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь), Портер (17), Колдуэлл-Поуп (15 + 8 подборов) – старт; Хайлэнд (16), Джордан (8), Грин (4), Браун (2).

Бруклин – Нью-Йорк 112:85 (38:22, 31:22, 23:27, 20:14)

Бруклин: Дюрэнт (29 + 12 подборов + 12 передач), Самнер (18), Клэкстон (12), Харрис (10), О'Нил (6 + 10 подборов) – старт; Сет Карри (23), Симмонс (6 + 9 подборов), Томас (6), Дьюк (2), Шарп (0), Эдвардс (0), М-ф Моррис (0), Миллс (0).

Нью-Йорк: Рэндл (24 + 11 подборов), Барретт (16), Брансон (14), Симс (7), Реддиш (0) – старт; Михайлюк (6), Фурнье (6), Топпин (5), Граймс (3), Хартенштайн (2), Куикли (2), Роуз (0), Макбрайд (0), Арчидиаконо (0).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 3 минуты 13 секунд, за которые набрал шесть очков и допустил одну потерю.

Атланта – Юта 119:125 (22:26, 32:37, 36:22, 29:40)

Атланта: Мюррэй (26), Янг (22 + 9 передач), Хантер (22), Коллинз (15), Капела (15 + 19 подборов) – старт; Дж. Холидэй (10), Оконгву (4), Гриффин (3), А. Холидэй (2), Джонсон (0).

Юта: Маркканен (32 + 8 подборов), Кларксон (23), Олиник (14), Конли (7 + 13 передач), Вандербилт (6 + 7 подборов) – старт; Бизли (18), Кесслер (12), Хортон-Такер (8), Секстон (3), Гэй (2).

Торонто – Хьюстон 116:109 (29:37, 28:17, 29:28, 30:27)

Торонто: Ванвлит (32), Ануноби (27 + 10 подборов), Барнс (13 + 8 подборов), Трент (11), Колоко (5) – старт; Портер (14), Бэнтон (8), Ачиува (4), Буше (2), Янг (0 + 8 подборов).

Хьюстон: Грин (21 + 6 передач), Шенгюн (17 + 8 подборов), Смит (15 + 10 подборов), Портер (12 + 11 передач), Гордон (10) – старт; Исон (14 + 5 перехватов), Мартин (13), Гаруба (4 + 8 подборов), Никс (3), Мэтьюз (0).

Бостон – Детройт 128:112 (29:21, 34:28, 32:30, 33:33)

Бостон: Тейтум (31), Браун (30 + 7 подборов), Хорфорд (13), Г. Уильямс (5), Смарт (2 + 11 передач) – старт; Хаузер (24), Брогдон (9), Уайт (8 + 8 подборов), Притчард (4), Корнет (2), Джексон (0), Вонле (0).

Детройт: Айви (19 + 10 подборов + 6 передач), Бей (18), Богданович (17), Стюарт (12 + 10 подборов), Каннингем (4) – старт; Хэйс (16), Дюрен (10 + 10 подборов), Джозеф (4), Диалло (4), Ливерс (3), Ноэл (3), Макгрудер (2), Нокс (0).

Чикаго – Новый Орлеан 111:115 (22:22, 28:30, 32:27, 29:36)

Чикаго: Дерозан (33), Лавин (23), Вучевич (18 + 7 подборов), Досунму (7), Уильямс (7 + 4 блок-шота) – старт; Драгич (14 + 6 передач), Джонс (5), Драммонд (2), Грин (2), Карузо (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (22 + 9 подборов), Валанчюнас (21 + 13 подборов), Уильямсон (19), Джонс (17), Макколлум (7) – старт; Маршалл (9), Эрнангомес (8), Альварадо (7), Грэм (3), Мерфи (2).

Сан-Антонио – Мемфис 122:124 OT (32:38, 27:28, 35:23, 18:23, 10:12)

Сан-Антонио: Васселл (22 + 6 передач), Пелтль (22 + 9 подборов), Джонсон (16 + 8 подборов), Сохан (13), Джонс (11 + 11 передач) – старт; Ричардсон (13), Бэсси (10), Макдермотт (9), Лэнгфорд (6).

Мемфис: Морэнт (32), Бэйн (32 + 6 передач), Брукс (13), Альдама (7 + 7 подборов), Адамс (7 + 19 подборов + 6 потерь) – старт; Джонс (11), Кларк (6), Ларэвиа (6), Родди (6), Кончар (4).

Миннесота – Финикс 117:129 (25:39, 26:30, 31:35, 35:25)

Миннесота: Гобер (25 + 11 подборов), Макдэниэлс (24 + 8 подборов), Расселл (20 + 6 передач), Эдвардс (11 + 6 передач), Таунс (11 + 8 подборов) – старт; Науэлл (14 + 7 потерь), Андерсон (8), Принс (4), Маклафлин (0), Найт (0).

Финикс: Букер (32 + 10 передач), Бриджес (31 + 9 подборов), Пэйн (23 + 8 передач), Эйтон (9), Крэйг (6) – старт; Шэмет (16), Шарич (5), Лэндейл (4), Ли (3), Бийомбо (0), Окоги (0).

Оклахома-Сити – Милуоки 132:136 OT (27:27, 28:28, 32:29, 32:35, 7:7, 6:10)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39), Гидди (18 + 15 подборов + 6 передач), Покушевски (17 + 10 подборов), Дорт (12 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (5) – старт; Мэнн (21), Уильямс (9), Мускала (6), Джо (3), Уильямс (2), Уиггинс (0), Бэйзли (0).

Милуоки: Картер (36 + 12 передач + 6 потерь), Б. Лопес (24 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Боучэмп (19 + 8 подборов), Аллен (18 + 6 передач), Портис (13 + 9 подборов) – старт; Хилл (12), Нвора (5 + 7 подборов), Мэттьюз (5), Ибака (4), Мамукелашвили (0).

Клипперс – Лейкерс 114:101 (38:21, 16:31, 33:23, 27:26)

Клипперс: Джордж (29), Джексон (14), Кеннард (13), М-с Моррис (11 + 8 подборов), Зубац (10 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (18), Уолл (10 + 6 передач), Мэнн (7), Батюм (2), Коффи (0), Браун (0).

Лейкерс: Джеймс (30 + 7 подборов), Дэвис (21 + 10 подборов), Браун (14), Ривз (8 + 9 подборов), Беверли (7) – старт; Уэстбрук (14 + 9 передач), Гэбриэл (4), Кристи (3), Джонс (0), Нанн (0), Райан (0), Тоскано-Андерсон (0).

Сакраменто – Кливленд 127:120 (34:29, 35:29, 28:35, 30:27)

Сакраменто: Сабонис (21 + 6 передач), Барнс (20 + 9 подборов), Фокс (15 + 8 передач), Хертер (14), Мюррэй (14) – старт; Лайлс (16), Монк (14), Митчелл (7), Мету (6).

Кливленд: Митчелл (38), Леверт (21 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Аллен (20 + 7 подборов), Мобли (16), Гарлэнд (6 + 8 передач) – старт; Лав (9 + 8 подборов), Осман (7), Уэйд (3), Окоро (0), Р. Лопес (0).