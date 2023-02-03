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Баскетбол

Сабонис, Адебайо и другие: Стали известны резервисты на Матч всех звезд

Баскетболисты получили шанс принять участие в выставочном поединке.
Сегодня, 08:59
Домантас Сабонис / Getty Images
Домантас Сабонис / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация объявила резервистов Матча всех звезд.

От Западной конференции в список резервистов вошли: 

  • Пол Джордж (Клипперс),
  • Шэй Гилджес-Александер (Оклахома),
  • Джарен Джексон (Мемфис),
  • Дэмиан Лиллард (Портленд),
  • Лаури Маркканен (Юта),
  • Джа Морэнт (Мемфис),
  • Домантас Сабонис (Сакраменто).

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От Восточной конференции смогут сыграть: 

  • Бэм Адебайо (Майами),
  • Джейлен Браун (Бостон),
  • Демар Дерозан (Чикаго),
  • Джоэл Эмбиид (Филадельфия),
  • Тайриз Халибертон (Индиана),
  • Дрю Холидэй (Милуоки),
  • Джулиус Рэндл (Нью-Йорк).

Отметим, что данных баскетболистов выбрали на основании голосования 30 тренеров лиги.

Напомним, капитанами команд на Матче всех звезд станут форвард Лейкерс Леброн Джеймс и форвард Милуоки Яннис Адетокумбо. Свои составы они соберут непосредственно перед игрой, которая пройдет 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что в США в результате потасовки на матче школьных команд по баскетболу погиб 60-летний мужчина.


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