Сабонис, Адебайо и другие: Стали известны резервисты на Матч всех звезд

Национальная баскетбольная ассоциация объявила резервистов Матча всех звезд.

От Западной конференции в список резервистов вошли:

Пол Джордж (Клипперс),

Шэй Гилджес-Александер (Оклахома),

Джарен Джексон (Мемфис),

Дэмиан Лиллард (Портленд),

Лаури Маркканен (Юта),

Джа Морэнт (Мемфис),

Домантас Сабонис (Сакраменто).

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От Восточной конференции смогут сыграть:

Бэм Адебайо (Майами),

Джейлен Браун (Бостон),

Демар Дерозан (Чикаго),

Джоэл Эмбиид (Филадельфия),

Тайриз Халибертон (Индиана),

Дрю Холидэй (Милуоки),

Джулиус Рэндл (Нью-Йорк).

Отметим, что данных баскетболистов выбрали на основании голосования 30 тренеров лиги.

Напомним, капитанами команд на Матче всех звезд станут форвард Лейкерс Леброн Джеймс и форвард Милуоки Яннис Адетокумбо. Свои составы они соберут непосредственно перед игрой, которая пройдет 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что в США в результате потасовки на матче школьных команд по баскетболу погиб 60-летний мужчина.