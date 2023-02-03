Сабонис, Адебайо и другие: Стали известны резервисты на Матч всех звезд
Баскетболисты получили шанс принять участие в выставочном поединке.
Национальная баскетбольная ассоциация объявила резервистов Матча всех звезд.
От Западной конференции в список резервистов вошли:
- Пол Джордж (Клипперс),
- Шэй Гилджес-Александер (Оклахома),
- Джарен Джексон (Мемфис),
- Дэмиан Лиллард (Портленд),
- Лаури Маркканен (Юта),
- Джа Морэнт (Мемфис),
- Домантас Сабонис (Сакраменто).
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От Восточной конференции смогут сыграть:
- Бэм Адебайо (Майами),
- Джейлен Браун (Бостон),
- Демар Дерозан (Чикаго),
- Джоэл Эмбиид (Филадельфия),
- Тайриз Халибертон (Индиана),
- Дрю Холидэй (Милуоки),
- Джулиус Рэндл (Нью-Йорк).
Отметим, что данных баскетболистов выбрали на основании голосования 30 тренеров лиги.
Напомним, капитанами команд на Матче всех звезд станут форвард Лейкерс Леброн Джеймс и форвард Милуоки Яннис Адетокумбо. Свои составы они соберут непосредственно перед игрой, которая пройдет 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.
Ранее сообщалось, что в США в результате потасовки на матче школьных команд по баскетболу погиб 60-летний мужчина.