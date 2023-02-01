Банкеро и компания: стали известны участники матча восходящих звезд НБА

В ежегодной выставке молодых талантов лиги примут участие новички, второгодки и баскетболисты из G-лиги.

В ночь на субботу, 18 февраля, состоится главное событие первого дня звездного уик-енда - матч восходящих звезд НБА.

На эту игру берут 11 лучших новичков сезона и 10 баскетболистов, которые проводят в лиге второй сезон. К этому списку также присоединятся 7 выдающихся игроков G-лиги.

На официальном сайте НБА были опубликованы имена тех, кто сыграет в матче восходящих звезд.

Список новичков ожидаемо возглавил первый номер последнего драфта Паоло Банкеро. В этом матче сыграет лучший новичок прошлого сезона Скотти Барнс, а также участник конкурса данков Мак МакКланг из G-лиги.

Напомним, что недавно стал известен список игроков, которые выйдут в стартовых составах на Матч всех звезд. Одна из команд к тому же узнала своего тренера.