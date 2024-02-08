ТОП-1 драфт-пики и олл-стары: НБА объявила участников конкурса умений звездного уик-энда-2024

Стали известны составы всех трех команд, которые поспорят за награду.

НБА на своем официальном сайте объявила имена участников команд, которые выступят в конкурсе умений звездного уик-энда-2024.

После того, как формат конкурса изменился в 2022 году, игроки принимают в нем участие не индивидуально, а в составе трех команд.

Ранее было объявлено, что троица из Индианы Пэйсерс выступит в одной из команд. Теперь стали известны составы двух других троиц.

Была создана команда игроков, которые были выбраны под первым пиком драфтов. В их число попали Энтони Эдвардс (Миннесота, драфт-2020), Паоло Банкеро (Орландо, драфт-2022) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио, драфт-2023).

В третьей команде соберутся баскетболисты, которые также примут участие в Матче всех звезд, а именно Скотти Барнс (Торонто), Трэй Янг (Атланта) и Тайриз Мэкси (Филадельфия).

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Напомним, что Виктор Вембаньяма также выступит в составе одной из команд мини-турнира восходящих звезд НБА.

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