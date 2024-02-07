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Баскетбол

Трио из Индианы выступит в конкурсе умений во время домашнего звездного уик-энда НБА

Осталось узнать составы двух других команд.
Сегодня, 11:02
Тайриз Халибертон и Бенедикт Матурин / Getty Images
Тайриз Халибертон и Бенедикт Матурин / Getty Images

Публика Индианаполиса, где пройдет Матч всех звезд 2024 года, не останется без своих любимых игроков.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, в традиционном конкурсе умений звездного уик-энда выступит трио из Индианы.

В составе одной из трех команд конкурса будут участвовать Тайриз Халибертон, Майлз Тернер и Бенедикт Матурин.

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Напомним, что формат конкурса умений изменился в 2022 году. Если раньше баскетболисты в одиночку соревновались друг с другом, то теперь за победу борются команды из трех игроков.

Ранее стало известно, кто будет участвовать в конкурсе данков Матча всех звезд 2024 года, до которого осталось менее двух недель.

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