Оклахома установила новый рекорд результативности в матче против Хьюстона

Тандер не только отомстили своим недавними обидчикам, а заодно и обновили клубный рекорд.

Минувшей ночью Оклахома на своем паркете обыграла Хьюстон со счетом 153:121, тем самым отомстив за недавнее выездное поражение.

Доминируя над соперником, команда Марка Дэйно попутно обновила рекорд результативности.

Как сообщает Sports Illustrated, 153 очка, набранные в поединке с Рокетс стали новым рекордом результативности в истории франшизы.

Этому сильно поспособствовала главная звезда Тандер Шай Гилджес-Александер, набравший 42 очка за 30 минут на площадке. Вторым по результативности в составе ОКС стал Майк Мускала, на счету которого 19 очков.

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Напомним, что к историческому рекорду по набранным очкам за карьеру приближается ЛеБрон Джеймс, которому осталось набрать всего 36 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара.