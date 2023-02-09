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Баскетбол

Кевина Дюранта обменяли в Финикс

Форвард перевозит свои таланты на Запад.
Сегодня, 08:18
Кевин Дюрант и Микал Бриджес / Getty Images
Кевин Дюрант и Микал Бриджес / Getty Images

Один из лучших баскетболистов в истории Кевин Дюрант теперь будет выступать за Финикс Санс, сообщает инсайдер Шемс Чарания.

Руководство Бруклин Нетс договорилось об обмене второй звездного игрока своей команды за неделю.

Детали обмена Дюранта

  • Финикс получает: Кевин Дюрант, Ти Джей Уоррен
  • Бруклин получает: Микал Бриджес, Кэм Джонсон, Джей Краудер, четыре пика первого раунда, обмен пиками в 2028 году

В нынешнем сезоне Дюрант сыграл в 39 матчах и набирает у них по 29,7 очка в среднем.

На ISPORT можно следить за всеми
обменами в Национальной баскетбольной ассоциации в последний день работы рынка.


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