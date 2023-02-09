Кевина Дюранта обменяли в Финикс
Форвард перевозит свои таланты на Запад.
Один из лучших баскетболистов в истории Кевин Дюрант теперь будет выступать за Финикс Санс, сообщает инсайдер Шемс Чарания.
Руководство Бруклин Нетс договорилось об обмене второй звездного игрока своей команды за неделю.
Детали обмена Дюранта
- Финикс получает: Кевин Дюрант, Ти Джей Уоррен
- Бруклин получает: Микал Бриджес, Кэм Джонсон, Джей Краудер, четыре пика первого раунда, обмен пиками в 2028 году
В нынешнем сезоне Дюрант сыграл в 39 матчах и набирает у них по 29,7 очка в среднем.
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обменами в Национальной баскетбольной ассоциации в последний день работы рынка.