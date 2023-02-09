Кевина Дюранта обменяли в Финикс

Форвард перевозит свои таланты на Запад.

Один из лучших баскетболистов в истории Кевин Дюрант теперь будет выступать за Финикс Санс, сообщает инсайдер Шемс Чарания.

Руководство Бруклин Нетс договорилось об обмене второй звездного игрока своей команды за неделю.

Детали обмена Дюранта

Финикс получает : Кевин Дюрант, Ти Джей Уоррен

: Кевин Дюрант, Ти Джей Уоррен Бруклин получает: Микал Бриджес, Кэм Джонсон, Джей Краудер, четыре пика первого раунда, обмен пиками в 2028 году

В нынешнем сезоне Дюрант сыграл в 39 матчах и набирает у них по 29,7 очка в среднем.

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обменами в Национальной баскетбольной ассоциации в последний день работы рынка.