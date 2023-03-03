Дончич и Ирвинг добились уникального достижения в истории Далласа

В ночь на пятницу, 3 марта, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Даллас принимал в гостях Филадельфию.

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 133:126. Лука Дончич набрал 42 очка и 12 передач при 7 из 13 попаданий из-за дуги, а его напарник Кайри Ирвинг записал на свой счет 40 очков и 6 передач, забросив 6 из 8 трехочковых.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Дончич и Ирвинг стали первым дуэтом в истории Маверикс, оба игрока которого набрали 40+ очков в одной игре.

К тому же они стали первым дуэтом в истории НБА, который набрал по 40+ очков при 6 трехочкковых.

Ранее Никола Йокич собрал очередной трипл-дабл, который позволил ему присоединиться к элитной группе баскетболистов.