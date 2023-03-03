НБА: Голден Стэйт обыграл Клипперс, Филадельфия проиграла Далласу
В четверг, 2 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.
Вашингтон дома обыграл Торонто, Даллас разобрался с Филадельфией, Сан-Антонио обыграл Индиану, а Клипперс оказался слабее Голден Стэйт.
Результаты матчей НБА за 2 марта
Вашингтон – Торонто 119:108 (24:20, 35:30, 30:28, 30:30)
Вашингтон: Кузма (30), Порзингис (25), Гэффорд (18), Бил (15), Райт (7 + 11 передач) – старт; Кисперт (10), Авдия (6 + 9 подборов), Гудвин (5), Нанн (3).
Торонто: Ануноби (26), Пелтль (23 + 13 подборов), Барнс (14), Ванвлит (14 + 8 передач), Сиакам (13 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Буше (12), Трент (4), Ачиува (2), Янг (0), Бартон (0).
Даллас – Филадельфия 133:126 (38:37, 33:30, 39:24, 23:35)
Даллас: Дончич (42 + 12 передач + 5 потерь), Ирвинг (40 + 6 передач), Буллок (15), Грин (5), Пауэлл (4) – старт; Вуд (10), Клебер (9), Хардуэй (8), Дж. Холидэй (0).
Филадельфия: Эмбиид (35 + 8 подборов), Макси (29), Харден (27 + 13 передач + 6 потерь), Харрис (10), Такер (3) – старт; Мелтон (12 + 7 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Макдэниэлс (6), Рид (2), Милтон (2), Ньянг (0), Хауз (0), Харрелл (0).
Сан-Антонио – Индиана 110:99 (21:29, 31:25, 31:16, 27:29)
Сан-Антонио: Сохан (22 + 13 подборов), Грэм (18), Коллинз (18), Бэйтс-Диоп (10), Брэнэм (8) – старт; Васселл (18), Уэсли (8), Бэсси (6), Джонс (2), Макдермотт (0), Барлоу (0).
Индиана: Хилд (27), Тернер (14), Хилл (7), Нембард (4), Несмит (0) – старт; Дуарте (18 + 9 подборов), Нвора (10), Макконнелл (10), Матурин (7), Джексон (2).
Голден Стэйт – Клипперс 115:91 (26:27, 19:29, 42:16, 28:19)
Голден Стэйт: Пул (34), Томпсон (19 + 11 подборов), Др. Грин (11 + 9 подборов + 9 передач), Луни (11 + 8 подборов), Дивинченцо (5 + 11 подборов) – старт; Куминга (19 + 7 подборов), Лэмб (5), Болдуин (4), Джером (4), Муди (3), Дж. Грин (0).
Клипперс: Ленард (21 + 7 подборов), Гордон (16), Пламли (12 + 20 подборов), Джордж (11), Уэстбрук (8 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (6), Батюм (5), Мэнн (5), Ковингтон (3), Коффи (2), Пауэлл (2).