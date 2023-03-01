Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов

К тому же "Джокер" повторил достижение Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Денвер на выезде разгромил Хьюстон со счетом 133:112.

Лидер Наггетс Никола Йокич за неполные 28 минут на паркете оформил трипл-дабл из 14 очков, 11 подборов и 10 передач. Благодаря данным цифрам сербский центровой смог набирать трипл-дабл в среднем за февраль.

При этом он делал в среднем трипл-дабл в декабре и январе, что сделало его третьим игроком в истории НБА с подобной статистикой как минимум за три календарных месяца подряд. Никола повторил достижение, ранее покорившееся Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку.

К тому же для Йокича этот трипл-дабл стал 100-м в карьере, что сделало его лишь шестым игроком в истории лиги, кто пробил данную отметку, сообщает BasketNews.

14 PTS, 11 REB, 10 AST



Nikola Jokic became only the 6th player in NBA history to record 100 career triple-doubles as the Nuggets won in Houston 🃏 pic.twitter.com/oqKZS8W5d8 — NBA (@NBA) March 1, 2023

Напомним, что ранее звезда Бостона Джейсон Тейтум заработал свое первое удаление в карьере, что, по его словам, "хорошо для репутации".