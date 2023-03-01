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Баскетбол

Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов

К тому же "Джокер" повторил достижение Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука.
Сегодня, 12:35
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Денвер на выезде разгромил Хьюстон со счетом 133:112.

Лидер Наггетс Никола Йокич за неполные 28 минут на паркете оформил трипл-дабл из 14 очков, 11 подборов и 10 передач. Благодаря данным цифрам сербский центровой смог набирать трипл-дабл в среднем за февраль.

При этом он делал в среднем трипл-дабл в декабре и январе, что сделало его третьим игроком в истории НБА с подобной статистикой как минимум за три календарных месяца подряд. Никола повторил достижение, ранее покорившееся Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку.

К тому же для Йокича этот трипл-дабл стал 100-м в карьере, что сделало его лишь шестым игроком в истории лиги, кто пробил данную отметку, сообщает BasketNews.

Напомним, что ранее звезда Бостона Джейсон Тейтум заработал свое первое удаление в карьере, что, по его словам, "хорошо для репутации".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Оскар Робертсон Расселл Уэстбрук Никола Йокич

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