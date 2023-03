Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов

14 PTS, 11 REB, 10 AST Nikola Jokic became only the 6th player in NBA history to record 100 career triple-doubles as the Nuggets won in Houston 🃏 pic.twitter.com/oqKZS8W5d8

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...