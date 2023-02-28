"Хорошо для репутации": Тейтум впервые в карьере был удален из матча НБА

Минувшей ночью Бостон неудачно съездил в гости к Никс в Мэдисон Сквер Гарден, приграв матч регулярного сезона со счетом 94:109.

За 3:46 до конца поединка при счете 102:91 в пользу Нью-Йорка с паркета был удален лидер Селтикс Джейсон Тейтум.

24-летний форвард получил второй технический фол за разговоры с арбитром. Самую яркую реакцию на удаление проявил игрок Никс Джош Харт.

Jayson Tatum was ejected after his second technical foul at MSG. pic.twitter.com/8hUT292rxE — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 28, 2023

Как сообщает ESPN, данное удаление стало для Джей Ти первым в карьере.

"Я не знаю (за что получил второй технический фол)", - сказал Тейтум, после чего улыбнулся.

"Но все великие игроки хотя бы несколько раз удалялись с площадки. Так что это хорошо для моей репутации".

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Джейсон Тейтум провел на паркете почти 37 минут, за которые набрал 14 очков при реализации 33% с игры, добавив к этому 7 подборов и 9 передач.

За счет данного поражения Бостон уступил лидерство Восточной конференции - теперь лучшей командой Востока является Милуоки.