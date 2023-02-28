iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Хорошо для репутации": Тейтум впервые в карьере был удален из матча НБА

Лидер "кельтов" нашел позитивный момент в своем удалении.
Сегодня, 19:00
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

Минувшей ночью Бостон неудачно съездил в гости к Никс в Мэдисон Сквер Гарден, приграв матч регулярного сезона со счетом 94:109.

За 3:46 до конца поединка при счете 102:91 в пользу Нью-Йорка с паркета был удален лидер Селтикс Джейсон Тейтум.

24-летний форвард получил второй технический фол за разговоры с арбитром. Самую яркую реакцию на удаление проявил игрок Никс Джош Харт.

Как сообщает ESPN, данное удаление стало для Джей Ти первым в карьере.

"Я не знаю (за что получил второй технический фол)", - сказал Тейтум, после чего улыбнулся.

"Но все великие игроки хотя бы несколько раз удалялись с площадки. Так что это хорошо для моей репутации".

Читай также: Лейкерс готовятся играть ближайшие несколько недель без ЛеБрона

Джейсон Тейтум провел на паркете почти 37 минут, за которые набрал 14 очков при реализации 33% с игры, добавив к этому 7 подборов и 9 передач.

За счет данного поражения Бостон уступил лидерство Восточной конференции - теперь лучшей командой Востока является Милуоки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Джейсон Тейтум

Статьи по теме

НБА: Бостон вырвал победу над Филадельфией, Шарлотт Михайлюка одолел Майами НБА: Бостон вырвал победу над Филадельфией, Шарлотт Михайлюка одолел Майами
Бостон избавил Маззуллу от приставки "исполняющий обязанности тренера" и дал ему новый контракт Бостон избавил Маззуллу от приставки "исполняющий обязанности тренера" и дал ему новый контракт
НБА: Успешный дебют Михайлюка за Шарлотт, победы Бостона и Денвера НБА: Успешный дебют Михайлюка за Шарлотт, победы Бостона и Денвера
НБА: Бостон взял верх над Мемфисом, Торонто одолел Детройт НБА: Бостон взял верх над Мемфисом, Торонто одолел Детройт
Помочь журналистам

Видео

Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:19
Форварду Брентфорда грозит длительная дисквалификация
Лига Чемпионов21:06
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Европа20:49
Агент Салаха прокомментировал слухи об уходе его клиента из Ливерпуля
НБА20:30
Лидер команды Михайлюка вылетел до конца сезона из-за перелома голеностопа
Европа19:59
Фергюсон: Рэшфорд молодец, но он не форвард, который нужен Манчестер Юнайтед
Европа19:32
Лидер обороны Челси пропустит до шести недель из-за травмы
Европа19:31
Кварацхелия может стать главной летней бомбой трансферного рынка
НБА19:00
"Хорошо для репутации": Тейтум впервые в карьере был удален из матча НБА
Формула 119:00
Минимализм Леклера и Норриса, классика Алонсо и Хэмилтона: шлемы пилотов Формулы 1 на сезон-2023
НБА18:32
Лейкерс готовятся играть ближайшие несколько недель без ЛеБрона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK