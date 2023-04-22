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Баскетбол

НБА. Плей-офф: Атланта впервые обыграла Бостон, Денвер вновь переиграл Миннесоту

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:37
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В пятницу, 21 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Нью-Йорк победил Кливленд, Денвер на выезде переиграл Миннесоту, Бостон проиграл Атланте.

Результаты матчей НБА за 21 апреля

Атланта – Бостон 130:122 (33:37, 41:30, 26:26, 30:29)

Атланта: Янг (32 + 9 передач), Мюррэй (25), Хантер (11), Капела (10 + 11 подборов), Коллинз (8) – старт; Богданович (15), Бей (15 + 8 подборов), Джонсон (10), Оконгву (4).

Бостон: Тейтум (29 + 10 подборов), Смарт (24 + 8 передач), Браун (15), Уайт (11), Хорфорд (8) – старт; Брогдон (17), Г. Уильямс (14), Р. Уильямс (4), Хаузер (0).

Счет в серии: 1:2

Нью-Йорк – Кливленд 99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24)

Нью-Йорк: Брансон (21 + 6 передач), Барретт (19 + 8 подборов), Рэндл (11 + 8 подборов), Робинсон (7 + 7 подборов), Граймс (2) – старт; Харт (13), Куикли (11), Топпин (8), Хартенштайн (7), Джеффрис (0), Роуз (0), Макбрайд (0).

Кливленд: Митчелл (22 + 7 подборов + 6 потерь), Леверт (17), Гарлэнд (10), Э. Мобли (10 + 10 подборов), Аллен (6) – старт; Окоро (7), Р. Лопес (4), Стивенс (2), Нето (1), Осман (0), Уэйд (0), Грин (0), Рубио (0).

Счет в серии: 2:1

Миннесота – Денвер 111:120 (28:28, 27:33, 33:33, 23:26)

Миннесота: Эдвардс (36 + 7 подборов), Таунс (27 + 7 подборов), Гобер (18 + 10 подборов), Конли (12), Александер-Уокер (8) – старт; Принс (8), Андерсон (2 + 6 передач), Науэлл (0), Риверс (0).

Денвер: Портер (25 + 9 подборов), Йокич (20 + 11 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (18 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (14), Гордон (14 + 7 подборов) – старт; Б. Браун (12), К. Браун (9), Грин (8), Джордан (0).

Счет в серии: 0:3


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