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Баскетбол

Определились пики драфта НБА-2023 - первый у Сан-Антонио

НБА провела церемонию, определив пики на следующий сезон.
Сегодня, 08:22
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В Чикаго (США) прошла церемония драфта, в результате которой определилась очередность пиков.

Первый пик драфта-2023 получил Сан-Антонио, второй отошел Шарлотт, а третий - у Портленда.

Отметим, что главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард Метрополитана с ростом 224 сантиметра Виктор Вембаньяма.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня НБА.


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