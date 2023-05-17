Определились пики драфта НБА-2023 - первый у Сан-Антонио

В Чикаго (США) прошла церемония драфта, в результате которой определилась очередность пиков.

Первый пик драфта-2023 получил Сан-Антонио, второй отошел Шарлотт, а третий - у Портленда.

Отметим, что главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард Метрополитана с ростом 224 сантиметра Виктор Вембаньяма.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня НБА.