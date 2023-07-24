Игрок НБА стал первым баскетболистом в истории, принявшим китайское гражданство

Один из "птенцов" Грегга Поповича пошел на такой шаг, чтобы сыграть на предстоящем чемпионате мира-2023.

Форвард Миннесоты Кайл Андерсон получил китайское гражданство в результате натурализации, сообщает ESPN со ссылкой на Китайскую баскетбольную ассоциацию (CBA).

Примечательно, что 29-летний игрок стал первым баскетболистом в истории, который принял китайское гражданство.

"Сегодня утром Андерсон получил китайское гражданство и встретился с Яо Мином, председателем Китайской баскетбольной ассоциации", — говорится в заявлении СВА.

Яо Мин и Кайл Андерсон

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Китайские СМИ сообщили, что бабушка Андерсона по материнской линии родилась на Ямайке в семье китайского отца и ямайской матери.

Новое гражданство позволит Андерсону играть за Китай на будущем чемпионате мира, который начнется 25 августа на Филиппинах, в Японии и Индонезии. К тому же, Кайл сможет выступить на Олимпийских играх в Париже в следующем году.

По регламенту ФИБА позволяет сборным иметь в своем составе одного натурализованного игрока.

Неясно, отказался ли Андерсон от своего американского гражданства. В Китае действуют строгие правила, которые запрещают иметь двойное гражданство.

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