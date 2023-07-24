Совет управляющих НБА одобрил продажу Джорданом контрольного пакета акций Шарлотт

Совет управляющих НБА одобрил продажу Шарлотт группе во главе с Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, сообщает ESPN.

Эта продажа завершит 13-летний период правления организацией Майкла Джордана в качестве мажоритарного владельца.

Продажа франшизы за, примерно, 3 миллиарда долларов, будет завершена ​в течение следующих одной-двух недель.

Шналл, который был миноритарным владельцем Атланты, и Плоткин, миноритарный владелец Хорнетс, станут руководителями организации. Джордан в свою очередь сохранит миноритарную долю во франшизе.

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Джордан был единственным чернокожим владельцем команды НБА. В 2010 году он приобрел контрольный пакет акций клуба за 275 миллионов.

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