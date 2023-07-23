Вся карьера в Филадельфии или обмен в Нью-Йорк: что с будущим Эмбиида

Пока что неизвестно, запросит ли обмен из Сиксерс самый ценный игрок регулярки прошедшего сезона.

Недавние комментарии Джоэла Эмбиида о том, что он хочет стать чемпионом НБА "в Филадельфии или где-нибудь еще", подливают масло в огонь о его возможном обмене.

Как сообщает Sports Illustrated, Кит Помпей из Philadelphia Inquirer во время беседы с Эваном Коэном и Сэмом Митчеллом из SiriusXM NBA Radio, заявил, что, по его мнению, обмен в Нью-Йорк вполне может состояться.

"У Джоэла уже есть дом в Нью-Йорке, он у него уже давно. Худший секрет заключается в том, что Никс собирают и хранят свои выборы в первом раунде драфта, надеясь и молясь, чтобы Джоэл Эмбиид запросит обмен. И я вижу, что это может произойти", — заявил Помпей.

Однако согласно с недавними сообщениями, шансы на то, что обмен все же состоится, крайне низки.

По информации Сэма Эмика из The Athletic, один из работников фронт-офиса 76-х сказал, что ни Эмбиид, ни его представители не делились с командой "какими-либо сообщениями о будущем игрока не в Филадельфии".

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Организация также считает, что Эмбиид "с удовольствием" пойдет по карьерному пути Коби Брайанта и Дирка Новицки, проведя всю свою карьеру в одной команде.

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