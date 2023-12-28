Совет управляющих НБА одобрил продажу Даллас Маверикс за почти 4 миллиарда долларов

Семья одного из крупнейших казино-магнатов США и всего мира будет владеть баскетбольной франшизой.

НБА на своем официальном сайте объявила, что совет управляющих лиги одобрил продажу Марком Кьюбаном контрольного пакета акций Даллас Маверикс.

Совет единогласно принял решение одобрить продажу франшизы двум семьям, Мириам Адельсон и Сивану и Патрику Дюмон, которые возглавляют Las Vegas Sands Corporation.

Ожидается, что официально все будет оформлено на этой неделе. The Dallas Morning News со ссылкой на источник, который знаком с условиями сделки, сообщает, что цена продажи составляет от 3,8 до 3,9 миллиардов долларов.

Кьюбан сохранит за собой 23% акций организации и полный контроль за баскетбольными операциями, а семьи Адельсон и Дюмон станут владельцами 77% акций.

Маверикс покупает семья одного из крупнейших казино-магнатов страны. Адельсон является крупнейшим акционером Las Vegas Sands Corp., которой ранее владел и управлял ее покойный муж Шелдон Адельсон.

Мириам Адельсон и The Miriam Adelson Trust возглавляют группу, владеющую 57% Las Vegas Sands Corp., которая владеет и управляет казино по всему миру.

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Она одна из самых богатых людей в мире. Forbes назвал ее 35-й самой богатой женщиной в этом году и пятой самой богатой женщиной с оценочным состоянием в 32,3 миллиарда долларов.

Патрик Дюмон, зять Мириам Адельсон, а также президент и главный операционный директор Las Vegas Sands Corp., станет президентом Маверикс.

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