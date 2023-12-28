Собака покусала лицо чемпиона НБА, тому наложили два десятка швов

В ближайшее время Аарона Гордона на площадке никто не увидит.

Форвард Денвера Аарон Гордон будет вынужден пропустить неопределенное время из-за полученных травм, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 28-летний баскетболист стал жертвой собаки, которая покусала его лицо и бросковую правую руку. В результате игроку наложили 21 шов.

Aaron Gordon suffered serious dog bites to his face and shooting right hand on Monday -- requiring 21 stitches, sources say. It will take some time to heal, with no timetable yet. https://t.co/blxcSB01PM — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2023

Гордон находится "в хорошем состоянии", но будет находиться вне команды, пока восстанавливается, заявили Наггетс. Команда не предоставила график его возвращения.

В этом сезоне в составе действующего чемпиона НБА Аарон Гордон набирает в среднем 13,6 очка, 6,9 подбора и 3,4 передачи в 28 играх.

На данный момент Денвер занимает третье место на Западе, имея баланс побед 22-10. В следующем матче команда Майкла Мэлоуна встретится с Мэмфисом Джа Моранта, который недавно на мгновение забыл, за что его дисквалифицировали на 25 игр.

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