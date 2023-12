Собака покусала лицо чемпиона НБА, тому наложили два десятка швов

Форвард Денвера Аарон Гордон будет вынужден пропустить неопределенное время из-за полученных травм, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 28-летний баскетболист стал жертвой собаки, которая покусала его лицо и бросковую правую руку. В результате игроку наложили 21 шов.

Aaron Gordon suffered serious dog bites to his face and shooting right hand on Monday -- requiring 21 stitches, sources say. It will take some time to heal, with no timetable yet. https://t.co/blxcSB01PM