iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Морант "достал пистолет" во время празднования данка в матче против Нового Орлеана

Мышечная память дала о себе знать.
Сегодня, 14:27
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Джа Морант напрямую повлиял на то, что Мемфис обыграл Новый Орлеан в овертайме (116:115) в рамках регулярного сезона НБА.

Во время овертайма произошла забавная ситуация, из-за которой у комиссара лиги Адама Сильвера могло заболеть сердце.

Звезда Гриззлис завершила аллей-уп красивым данком при счете 113:109 в пользу своей команды. А отпраздновать это Джа решил, продемонстрировав пистолет левой рукой. И хотя он быстро понял, что показал, и сменил жест, все это попало на камеры.

Читай также: Один из лидеров Чикаго выбыл на неопределенный срок

Напомним, что Джа Морант был признан лучшим игроком недели Западной конференции, проведя всего три матча после своего отстранения на 25 игр из-за демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

Статьи по теме

Триумфальное возвращение: Морант признан лучшим игроком недели на Западе Триумфальное возвращение: Морант признан лучшим игроком недели на Западе
Пять главных событий 2023 года: баскетбол Пять главных событий 2023 года: баскетбол
Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского
Интер может усилиться форвардом Манчестер Юнайтед Интер может усилиться форвардом Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа16:06
Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского
Европа15:51
Интер может усилиться форвардом Манчестер Юнайтед
Шахматы15:46
Китайца лишили титула чемпиона страны за испражнения в ванну
Европа15:29
Бенфика увеличит отступные за своего игрока на фоне интереса английских грандов
Европа15:20
Жирона может попасть в затруднительное положение в случае квалификации в Лигу чемпионов
Бокс15:05
Тренер Джошуа назвал потенциального соперника и заговорил о трилогии с Усиком
Европа14:54
Тоттенхэм лишился ключевого игрока обороны на длительный срок
Бокс14:45
"Не удивлюсь": Экс-чемпион предположил, что бой Усик - Фьюри могут снова отложить
НБА14:27
Морант "достал пистолет" во время празднования данка в матче против Нового Орлеана
Европа14:22
Челси установил ценник на своего основного полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK