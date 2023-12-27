Морант "достал пистолет" во время празднования данка в матче против Нового Орлеана

Мышечная память дала о себе знать.

Джа Морант напрямую повлиял на то, что Мемфис обыграл Новый Орлеан в овертайме (116:115) в рамках регулярного сезона НБА.

Во время овертайма произошла забавная ситуация, из-за которой у комиссара лиги Адама Сильвера могло заболеть сердце.

Звезда Гриззлис завершила аллей-уп красивым данком при счете 113:109 в пользу своей команды. А отпраздновать это Джа решил, продемонстрировав пистолет левой рукой. И хотя он быстро понял, что показал, и сменил жест, все это попало на камеры.

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Напомним, что Джа Морант был признан лучшим игроком недели Западной конференции, проведя всего три матча после своего отстранения на 25 игр из-за демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях.

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