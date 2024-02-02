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Баскетбол

НБА: Бостон проиграл Лейкерс, Филадельфия обыграла Индиану

Вашему вниманию результаты матчей национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:58
Getty Images
Getty Images

В рамках регулярного сезона национальной баскетбольной ассоциации в ночь с 1 февраля на 2 состоялось 4 матча.

Среди поединков стоит выделить противостояние двух самых титулованых команд лиги в лице Бостон Селтикс и Лос-Анджелес Лейкерс

Бостон - Лос-Анджелес 105:114

Бостон:Тейтум (23 + 7 подборов), Порзингис (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Уайт (9 + 6 передач), Холидэй (8 + 7 подборов + 7 передач), Браун (8 + 8 подборов + 7 передач), Хаузер (17), Притчард (8), Кета (7 + 7 подборов), Хорфорд (6 + 9 подборов), Бэнтон (2), Бриссетт (0).

Лос-Анджелес: Ривз (32), Расселл (16 + 8 подборов + 14 передач), Хэйс (16 + 10 подборов), Принс (11 + 8 подборов), Вандербилт (10 + 7 подборов), Хачимура (15 + 8 подборов), Кристи (9), Вуд (4), Худ-Шифино (1), Уиндлер (0), Льюис (0), Мэйс (0).

Нью Йорк - Индиана 109:105

Нью-Йорк: Брансон (40), Дивинченцо (20), Ачиува (12 + 16 подборов), Хартенштайн (12 + 19 подборов + 6 передач), Харт (5 + 12 подборов), Макбрайд (16), Симс (2), Флинн (2).

Индиана: Сиакам (18 + 7 подборов + 5 потерь), Несмит (17), Халибертон (15), Тернер (5), Хилд (3), Смит (20 + 9 подборов), Топпин (12), Нембард (10 + 6 передач), Шеппард (5).

Мемфис - Кливленд 101:108

Мемфис: Джарен Джексон (25 + 5 потерь), Альдама (18 + 9 подборов), В. Уильямс (17), Пиппен (10), Кончар (8, Джексон (10), Гильярд (6 + 6 передач), Джемисон (5), Родди (2).

Кливленд: Митчелл (25 + 7 передач), Аллен (14 + 9 подборов), Струс (11 + 10 подборов), Гарлэнд (9 + 7 передач), Уэйд (6), Леверт (16), Меррилл (9), Джонс (7), Окоро (6), Ньянг (5).

Юта - Филадельфия 124:127

Юта: Маркканен (28 + 10 подборов), Секстон (22 + 6 передач), Коллинз (15 + 9 подборов), Фонтеккьо (7), Данн (3), Кларксон (16 + 10 передач), Олиник (14), Джордж (11), Кесслер (8 + 7 подборов + 4 блок-шота), Юртсевен (0), Агбаджи (0).

Филадельфия: Макси (51), Харрис (28 + 7 передач), Убре (16), Рид (7 + 10 подборов), Хауз (5), Беверли (8), Коркмаз (5), Бамба (4 + 9 подборов), Спрингер (3), Мартин (0).

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