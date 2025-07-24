Лидер Тоттенхэма заинтересовал гранда МЛС
Капитан "шпор" может перебраться за океан.
Нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин получил неожиданный вариант продолжения карьеры. На звезду "шпор" положил глаз американский Лос-Анджелес, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.
Пока калифорнийцы лишь обозначили интерес к корейцу. Сам Сон стремится обсудить с новым наставником Тоттенхэма Томасом Франком собственное будущее. Контракт нападающего с лондонцами действует до следующего лета.
В прошлом сезоне Сон провел 46 поединков во всех турнирах (11 голов, 12 ассистов). В рядах "шпор" кореец отыграл 10 лет. Ранее он выступал в чемпионате Германии.
Тем временем английский Брайтон продал в Италию защитника Первиса Эступиньяна.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!