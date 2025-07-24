Лидер Тоттенхэма заинтересовал гранда МЛС

Капитан "шпор" может перебраться за океан.

Нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин получил неожиданный вариант продолжения карьеры. На звезду "шпор" положил глаз американский Лос-Анджелес, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Пока калифорнийцы лишь обозначили интерес к корейцу. Сам Сон стремится обсудить с новым наставником Тоттенхэма Томасом Франком собственное будущее. Контракт нападающего с лондонцами действует до следующего лета.

В прошлом сезоне Сон провел 46 поединков во всех турнирах (11 голов, 12 ассистов). В рядах "шпор" кореец отыграл 10 лет. Ранее он выступал в чемпионате Германии.

Тем временем английский Брайтон продал в Италию защитника Первиса Эступиньяна.

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