Биллапс и Картер вошли в список финалистов на включение в Зал славы в 2024 году

Национальная баскетбольная ассоциация объявила 14 финалистов на включение в Зал славы в 2024 году.

Игроки НБА Чонси Биллапс и Винс Картер вошли в список людей, которые претендуют на то, чтобы увековечить себя.

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Финалисты от Северо-Американского комитета:

Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Бо Райан, Чарльз Смит

Женский комитет:

Сеймон Огастус, Мэрайан Вашингтон

Ветеранский комитет:

Дик Барнетт, Харли Редин

Международный комитет:

Мишель Тиммс

За вклад в развитие баскетбола:

Даг Коллинз, Херб Саймон, Джерри Уэст

Класс-2024 будет представлен во время Финала четырех NCAA в Финиксе, 6 апреля. Церемония включения новых членов в Зал славы намечена на 17 августа.

Напомним, команда Роуза победила в Матче восходящих звезд НБА.

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