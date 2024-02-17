Биллапс и Картер вошли в список финалистов на включение в Зал славы в 2024 году
Названы 14 финалистов с разных комитетов.
Национальная баскетбольная ассоциация объявила 14 финалистов на включение в Зал славы в 2024 году.
Игроки НБА Чонси Биллапс и Винс Картер вошли в список людей, которые претендуют на то, чтобы увековечить себя.
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Финалисты от Северо-Американского комитета:
- Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Бо Райан, Чарльз Смит
Женский комитет:
- Сеймон Огастус, Мэрайан Вашингтон
Ветеранский комитет:
- Дик Барнетт, Харли Редин
Международный комитет:
- Мишель Тиммс
За вклад в развитие баскетбола:
- Даг Коллинз, Херб Саймон, Джерри Уэст
Класс-2024 будет представлен во время Финала четырех NCAA в Финиксе, 6 апреля. Церемония включения новых членов в Зал славы намечена на 17 августа.
Напомним, команда Роуза победила в Матче восходящих звезд НБА.
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Источник: nba.com