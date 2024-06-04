"Я потерял голову, я не был лучшей версией себя": Ирвинг - о показанном среднем пальце фанатам Бостона

Кайри жалеет о том, что не сумел сдержать себя в той обстановке на Ти-Ди Гарден.

Осталось всего несколько дней до старта финальной серии НБА между Бостоном и Далласом.

Как сообщает ESPN, защитник Маверикс Кайри Ирвинг вспомнил инцидент, о котором он сожалеет.

В апреле 2022 года во время первого матча плей-офф первого раунда против Селтикс Ирвинг, выступая тогда в составе Бруклина, показал средний палец местным фанатам.

"Я тогда немного потерял голову. И это было не лучшим отражением того, кем я являюсь на самом деле. Это было не лучшим примером с моей стороны по отношению к следующему поколению. Не лучшим примером того, как надо контролировать свои эмоции в такой среде, независимо от того, что люди выкрикивают ​​в ваш адрес".

Kyrie Irving gives middle finger to Celtics crowd 👀 pic.twitter.com/WxKGVwvw0r — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 17, 2022

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"Я создан для таких моментов, создан таким, чтобы уметь справляться с подобными обстоятельствами, и за последнее время мне удалось вырасти. Конечно, в Бостоне будет беспокойная обстановка, но я с нетерпением жду этого и вижу в этом здоровые отношения с болельщиками".

"Я почти думаю о "Гладиаторе", о покорении толпы. Приятно слышать, как Ти-Ди Гарден молчит, когда ты достойно играешь. Они все еще уважают хороший баскетбол", - сказал Кайри.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей финальной серии НБА, которая стартует в ночь на 7 июня.

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