Звезда Майами обвинил игроков Никс в тамперинге при обмене Бриджеса

Бэм Адебайо уверен, что тут не обошлось без бывших напарников Микала по Вилланове.

Недавно было объявлено о том, что в результате обмена защитник Бруклина Микал Бриджес перешел в Нью-Йорк.

Там 27-летний игрок объединился с бывшими партнерами по университету Виллановы Джейленом Брансоном, Донте ДиВинченцо и Джошем Хартом, с которыми он дважды становился чемпионом NCAA.

В такое совпадение не поверил бигмен Майами Бэм Адебайо. Как сообщает Sports Illustrated, он опубликовал пост в Х, в котором обвинил их в тамперинге.

"Брансон, Харт, вы все занимались тамперингом!", - написал Бэм.

Ему ответил Джейлен, написав: "Остыыыынь".

Джош тоже не остался без ответа.

"Позволь нам спокойно это отпраздновать", - написал Харт.

Let us celebrate in peace! 😂 https://t.co/5UR7lDhbYq — Josh Hart (@joshhart) June 26, 2024

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Напомним, что НБА жестко наказывает команды за нарушение правил во время оформления сделок.

Правило тамперинга запрещает до открытия рынка свободных агентов завлекать или склонять к переговорам игрока, имеющего на руках действующий контракт с другим клубом.

Последним примером наказания за тамперинг стал Финикс, который лишился своего пика второго раунда драфта 2024 года из-за нарушения правил во время переговоров с Дрю Юбэнксом - Санз общались с игроком до открытия рынка свободных агентов.

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