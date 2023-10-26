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Баскетбол

НБА отобрала у Финикса драфт-пик, наказав клуб за тамперинг

Франшиза слишком рано начала переговоры с одним игроком.
Вчера, 13:37
Кевин Дюрант и Дрю Юбэнкс / Getty Images
Кевин Дюрант и Дрю Юбэнкс / Getty Images

НБА лишила Финикс выбора во втором раунде драфта 2024 года в качестве наказания за тамперинг, сообщает ESPN.

Лига заявила, что Санз нарушили правила лиги относительно сроков обсуждения контракта со свободным агентом в этом сезоне.

По информации источника, клуб из Аризоны вел переговоры с форвардом Дрю Юбэнксом до открытия рынка свободных агентов, когда клубы и игроки могут официально начать переговоры. В конце концов Юбэнкс подписал контракт с Финиксом.

Пик, который потеряли Санз, изначально принадлежал Денверу и был приобретен у Орландо в ходе одной из сделок. В лиге заявили, что Финикс сотрудничал со следствием.

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Напомним, что по ходу прошлого сезона НБА лишила Чикаго и Филадельфию выбора во втором раунде драфта-2023. Обе команды также были наказаны за тамперинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз

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