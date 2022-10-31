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Баскетбол

Минус пики: НБА наказала Филадельфию за тамперинг во время межсезонья

Сиксерс потеряли сразу несколько драфт-пиков за преждевременные переговоры с некоторыми игроками.
Вчера, 23:43
Филадельфия Сиксерс / Getty Images
Филадельфия Сиксерс / Getty Images
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Филадельфия признана виновной в тамперинге относительно Пи Джей Такера и Дэньюэла Хауса: с ними велись переговоры до открытия рынка свободных агентов.

В итоге НБА лишила Сиксерс двух драфт-пиков второго раунда 2023 и 2024 годов, сообщает официальный сайт лиги.

Минувшим летом Джеймс Харден отказался от опции игрока с Филадельфией на 47,4 миллиона долларов и подписал двухлетний контракт на 68,6 миллиона, потеряв при этом примерно 14,5 миллиона.

"Борода" пошел на такой шаг, чтобы команда смогла подписать нужных свободных агентов, которые должны помочь 76-м выиграть заветное чемпионство. В итоге были подписаны Такер и Хаус. Однако затем НБА объявила о начале расследования на предмет тамперинга.

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К тому же в одном из интервью Харден заявил, что в июне обсуждал с генменеджером Сиксерс Дэрилом Мори детали нового контракта. В ходе расследования лига не нашла нарушений в новом контракте Хардена. Также отмечается, что 76-е помогали следствию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс
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