НБА согласовала условия сделок по медиаправам на 76 миллиардов долларов

НБА согласовала условия сделок по медиа-правам, которые будут рассчитаны на рекордные 11 лет и на сумму 76 миллиардов долларов, сообщает ESPN.

Сделки, которые установили рекорды НБА как по продолжительности, так и по общей стоимости, вступят в силу в сезоне-2025/26.

Матчи продолжат транслироваться на ESPN и ABC. Некоторые игры теперь будут транслироваться еще и на NBC и Amazon Prime.

TNT Sports, которая была частью вещательной семьи лиги с 1980-х годов, может выйти из игры, но у нее есть пять дней, чтобы заключить одну из сделок. Пятидневный отсчет начнется, как только лига отправит готовые контракты в офис TNT.

В краткосрочной перспективе сделки почти наверняка означают, что потолок зарплат в лиге будет повышаться на 10% ежегодно — максимум, разрешенный условиями последнего коллективного договора между НБА и ее игроками.

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По информации источника, это приведет к тому, что в начале 2030-х годов игроки смогут зарабатывать по 100 миллионов за сезон.

К тому же, после официального оформления сделок, НБА может рассмотреть планы по расширению лиги.

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