Карри признался, с кем он хотел бы поиграть в одной команде

Фанаты баскетбола никогда не смогут увидеть, как этот тандем играет вместе.

В своей многолетней карьере Стеф Карри остается верен одной команде - Голден Стэйт Уорриорз.

В связи с этим 36-летний защитник имел возможность поиграть только с тем игроками, которые попадали в его команду.

Недавно во время подкаста "Heat Check" со своим отцом Деллом "Шеф" признался, что есть один баскетболист, с которым он очень хотел бы поиграть в качестве одноклубников.

Но так как этот игрок уже завершил карьеру и он, как Стеф, был верен одной команде, этому не суждено случиться.

"Тим Данкан. Я не очень хорошо знаю Тима, но тренер Стив Керр отмечал, что есть много общего между тем, как я подхожу к лидерству, развитию и культуре в раздевалке, последовательностью в этом и тем, как Тим строил свою карьеру", - цитирует Стефа Sports Illustrated.

"Данкан явно один из величайших бигменов в истории лиги. Он всю свою карьеру играл за одну и ту же франшизу".

Источник: Getty Images

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"Опять же, он был парнем, для которого не имеет значения, в какой момент вашей карьеры вы играете с ним. Каждый может сказать просто удивительные вещи о его лидерских способностях и его способности поднимать такую ​​​​организацию и франшизу на протяжении всей его карьеры".

"Он настоящий чемпион и победитель… Но было бы здорово сыграть с ним".

Главный тренер Уорриорз Стив Керр провел четыре сезона вместе с Данканом в Сан-Антонио Сперс. Вместе они дважды становились чемпионами НБА (1999, 2003).

Данкану было 32 года, когда Карри попал в НБА в 2009 году. Они встретились в одной серии плей-офф в полуфинале Западной конференции 2013 года. Это был первый для Стефа забег по плей-офф. Тогда Сперс победили Уорриорз в шести играх и в итоге дошли до финала, где проиграли Майами (3-4).

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