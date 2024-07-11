iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Карри признался, с кем он хотел бы поиграть в одной команде

Фанаты баскетбола никогда не смогут увидеть, как этот тандем играет вместе.
Сегодня, 01:04
Тим Данкан и Стеф Карри / Getty Images
Тим Данкан и Стеф Карри / Getty Images

В своей многолетней карьере Стеф Карри остается верен одной команде - Голден Стэйт Уорриорз.

В связи с этим 36-летний защитник имел возможность поиграть только с тем игроками, которые попадали в его команду.

Недавно во время подкаста "Heat Check" со своим отцом Деллом "Шеф" признался, что есть один баскетболист, с которым он очень хотел бы поиграть в качестве одноклубников.

Но так как этот игрок уже завершил карьеру и он, как Стеф, был верен одной команде, этому не суждено случиться.

"Тим Данкан. Я не очень хорошо знаю Тима, но тренер Стив Керр отмечал, что есть много общего между тем, как я подхожу к лидерству, развитию и культуре в раздевалке, последовательностью в этом и тем, как Тим строил свою карьеру", - цитирует Стефа Sports Illustrated.

"Данкан явно один из величайших бигменов в истории лиги. Он всю свою карьеру играл за одну и ту же франшизу".

Источник: Getty Images

Читай также: Лидер Нью-Йорка готов потерять более 100 миллионов ради чемпионских амбиций команды

"Опять же, он был парнем, для которого не имеет значения, в какой момент вашей карьеры вы играете с ним. Каждый может сказать просто удивительные вещи о его лидерских способностях и его способности поднимать такую ​​​​организацию и франшизу на протяжении всей его карьеры".

"Он настоящий чемпион и победитель… Но было бы здорово сыграть с ним".

Главный тренер Уорриорз Стив Керр провел четыре сезона вместе с Данканом в Сан-Антонио Сперс. Вместе они дважды становились чемпионами НБА (1999, 2003). 

Данкану было 32 года, когда Карри попал в НБА в 2009 году. Они встретились в одной серии плей-офф в полуфинале Западной конференции 2013 года. Это был первый для Стефа забег по плей-офф. Тогда Сперс победили Уорриорз в шести играх и в итоге дошли до финала, где проиграли Майами (3-4).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Тим Данкан Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

Юта отказала Голден Стейт в обмене своей главной звезды Юта отказала Голден Стейт в обмене своей главной звезды
Карри: Ни одна команда НБА не сможет повторить династию Голден Стэйт Карри: Ни одна команда НБА не сможет повторить династию Голден Стэйт
Голден Стэйт заменил Томпсона одним из лучших снайперов НБА Голден Стэйт заменил Томпсона одним из лучших снайперов НБА
"Я ухватился за шанс обеими руками": Герой полуфинала Евро-2024 - о победе над Нидерландами "Я ухватился за шанс обеими руками": Герой полуфинала Евро-2024 - о победе над Нидерландами
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202401:10
"Я ухватился за шанс обеими руками": Герой полуфинала Евро-2024 - о победе над Нидерландами
НБА01:04
Карри признался, с кем он хотел бы поиграть в одной команде
Евро-202400:38
Англия вышла в финал Евро-2024, где встретится с Испанией
Евро-202400:35
Уоткинс и Палмер стали "джокерами-рекордсменами" в матче против Нидерландов
Евро-202400:29
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Евро-202400:16
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
Европа00:13
Севилья в ожидании: Сауль и Атлетико не могут договориться о расторжении контракта
Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Англия шокировала Нидерланды, вырвав путевку в финал Евро-2024
Европа23:44
Вингер Баварии думает над завершением карьеры в сборной из-за нехватки игрового времени на Евро-2024
Бокс23:36
"Лучший промоутер": Стивенсон рассказал, с кем может начать сотрудничество
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK