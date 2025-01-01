ЛеБрон Джеймс установил уникальный возрастной рекорд НБА

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс провел первый матч в НБА после своего 40-летия.

Американец принял участие в игре против Кливленда - 110:122. Джеймс провел на площадке 34 минуты и набрал 23 очка.

Леброн установил рекорд НБА. Джеймс первым в истории сыграл в лиге как тинейджер и по достижении 40 лет. Он дебютировал в НБА в сезон-2003/24 в возрасте 18 лет.

Ранее бывшего тренера сборной Украины по баскетболу вернули на ранее занимаемую должность.

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