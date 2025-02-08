Вашингтон отчислит Леня почти сразу после трейда

Украинский центровой Алекс Лень оказался ненужным Вашингтон Уизардс, куда попал вследствие трехстороннего обмена.

Как сообщает Шемс Чарания, «волшебники» отчислят Леня, что позволит ему выйти на рынок свободных агентов.

Однако, без команды Алекс не останется. Ожидается, что баскетболист продолжит карьеру в НБА и подпишет контракт с Индианой Пэйсерс.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами в дедлайн НБА.

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