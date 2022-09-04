Литва опротестовала свое поражение Германии из-за ошибки судей

Сборная Литвы не собирается мириться с поражением, которого могло и не быть.

Центральным матчем четвертого игрового дня чемпионата Европы по баскетболу как по статусу и ожиданиям, так и по конечному результату стала встреча сборных Литвы и Германии.

Победу праздновали немцы со счетом 109:107, и для этого командам пришлось сыграть два овертайма. Но этого могло и не быть. Как оказалось, в матче произошел один инцидент, который напрямую повлиял на исход встречи.

В концовке третьей четверти арбитры допустили ошибку: после того, как немецкая скамейка запасных получила технический фол, судьи не дали литовцам пробить заработанный штрафной.

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Несколькими мгновениями ранее арбитры зафиксировали фол на центровом Литвы Йонасе Валанчюнасе. Согласно правилам ФИБА, сначала литовцы должны были исполнить технический штрафной, после чего свои фолы пробивал бы Йонас.

Однако вместо заслуженных трех штрафных литовская сборная бросила только два. А учитывая то, что основное время матча завершилось ничейным результатом, это сильно повлияло на исход.

Согласно The Washington Post, Литва уже подала протест на результат встречи. Но ей вряд ли стоит рассчитывать на то, что матч будет переигран либо же им присудят победу.