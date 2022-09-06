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Баскетбол

Украина - Греция: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями украинской сборной на чемпионате Европы по баскетболу.
Сегодня, 10:20
Украина - Греция / ФБУ
Украина - Греция / ФБУ
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Национальная сборная Украины по баскетболу во вторник, 6 сентября, в рамках группового раунда Евробаскета встретится с командой Греции.

Поединок стартует в 18:00 по киевскому времени и пройдет в Милане. Онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости.

В первых трех турах украинская команда добыла три победы, обыграв Эстонию, Великобританию и Италию. Греция, в свою очередь, Хорватию, Италию и Великобританию.

Обе команды уже досрочно вышли в плей-офф турнира.

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