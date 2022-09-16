Франция стала первым финалистом Евробаскета-2022, уничтожив в полуфинале Польшу

В пятницу, 16 сентября, состоялся первый полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, в котором сборная Франции не оставила ни единого шанса своим польским оппонентам, разгромив тех 95:54.

Уже с самого начала не задалась игра у команды Игоря Миличича. Ужасный процент реализации бросков, а также феноменальная работа французов в обороне позволила Польше набрать всего 9 очков, то есть, меньше одного очка за одну минуту игрового времени.

Та же ситуация повторилась и во второй четверти, которая, фактически, поставила крест на мечтах поляков о финале. Третья 10-минутка получилась вдвое лучше, но и Франция не собиралась просто доигрывать. Доведя разницу до +40, команды перешли в эконом режим, выпустив на площадку игроков резерва, которые и завершили поединок.

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Таким образом сборная Франции стала первым финалистом Евробаскета, а сборная Польши еще поборется за бронзовую медаль с неудачником противостояния Германия - Испания. Поляки заслужили похвалу за свой турнирный путь, на котором они одолели как Украину, так и Словению, которая считалась одним из главных фаворитов чемпионата Европы.

Лучшим игроком встречи неожиданно стал любимчик фанатов НБА Гершон Ябуселе, набравший 22 очка и 4 подбора при 75%-ой реализации с игры.

Гершон Ябуселе

Польша - Франция 54:95 (9:15, 9:18, 18:30, 18:31)

Польша: Слотер (9), Понитка (7), Бальцеровски (5), Цель (3 + 4 подбора), Соколовски (2) – старт; Михалак (6), Гарбач (5), Зисковски (5), Дзева (5), Шенк (2), Олейничак (2), Коленда (0).

Франция: Ябуселе (22 + 4 подбора), Фурнье (10 + 4 подбора), Тарпи (8 + 4 подбора), Гобер (6 + 6 подборов), Альбиси (3 + 4 передачи) – старт; Окобо (10), Пуарье (8), М'Байе (8), Эртель (7 + 6 передач), Фалль (6 + 10 подборов + 5 передач), Луваву-Кабарро (4), Маледон (3).

Напомним, что в 21:30 по киевскому времени начнется второй полуфинальный матч между Германией и Испанией. Следить за событиями поединка можно на ISPORT, благодаря онлайн-трансляции.