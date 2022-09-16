Испания благодаря победе над Германией стала вторым финалистом Евробаскета

В матче за золотые медали "Фурия Роха" встретится с Францией.

В рамках второго полуфинала Евробаскета-2022 сборная Германии в Берлине встретилась с Испанией.

Коллектив Cержио Скариоло на чужой площадке добыл победу над немцами со счетом 91:96 (24:27, 27:19, 20:19, 20:31).

Таким образом, "Фурия Роха" имеет возможность стать чемпионами Европы в четвертый раз в своей истории после побед в 2015, 2011 и 2009 году

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Лоренсо Браун, набравший 29 очков.

Напомним, в финале Испания встретится с Францией, которая разгромила Польшу.

Германия - Испания 91:96

Германия: Шредер (30 очков +7 передач), Вагнер (15), Обст (12)

Испания: Браун (29 очков + 6 передач), Вилли Эрнангомес (12), Диас (10).