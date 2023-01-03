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Баскетбол

Бруклин установил самую длинную победную серию в текущем сезоне НБА

Нетс набрали потрясающею форму.
Сегодня, 12:34
Бруклин / Getty Images
Бруклин / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд баскетбольных матчей в НБА.

В рамках соревнований Бруклин разгромил Сан-Антонио - 139:103. Таким образом, это 12-я победа Нетс подряд.

Как сообщает ESPN, в текущемсезоне ни одна другая команда НБА не имела такую победную серию. Всего Бруклин выиграл 16 из 17 последних встреч - было лишь поражение от Бостона.

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Отметим, что Бруклин идет на второй позиции в Восточной конференции с показателем 25-12.

Следующий поединок Нетс проведет против Чикаго в ночь на 5 января.

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