НБА: Бостон без Михайлюка справился с Бруклином, а Сакраменто c Ленем уступил Хьюстону

В ночь с 4 на 5 сентября в национальной баскетбольной ассоциации прошло 8 матчей.

Украинец Святослав Михайлюк не выходил на площадку, но его Бостон смог победить Бруклин, а Алексей Лень сыграл всего чуть больше 2 минут и не смог помочь Сакраменто обыграть Хьюстон.

Филадельфия - Финикс 112:100

Филадельфия: Эмбиид (26 + 11 подборов), Убре (25), Макси (22 + 10 передач), Харрис (18 + 10 подборов), Мелтон (8), Коркмаз (5), Рид (4), Спрингер (2), Ковингтон (2), Мартин (0), Бамба (0), Беверли (0).

Финикс: Дюрэнт (31 + 8 подборов + 5 потерь), Гордон (13), Нуркич (11 + 9 подборов), Аллен (8), Бэйтс-Диоп (8) – старт; Юбэнкс (10), Гудвин (6), Ватанабе (5), Окоги (4), Литтл (2), Мету (2), С. Ли (0).

Индиана - Шарлотт 124:125

Индиана: Халибертон (43 + 12 передач), Тернер (14), Топпин (11), Матурин (8), Б. Браун (7 + 6 передач), Хилд (19), Смит (11 + 9 подборов), Нембард (7), Несмит (4), Макконнелл (0).

Шарлотт: Уильямс (27 + 7 подборов), Хэйворд (23), Розир (22), Вашингтон (15), Болл (11 + 11 передач + 6 потерь), Миллер (10), Ричардс (10 + 10 подборов), Тор (7), Маледон (0).

Орландо - Лос-Анджелес Лейкерс 120:101

Орландо: Ф. Вагнер (26), Банкеро (25 + 7 подборов + 10 передач), Блэк (11), Битадзе (10 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Саггс (9), Энтони (14), М. Вагнер (13 + 8 подборов), Инглс (7), Скофилд (5), Ховард (0), Айзек (0), Хьюстан (0), Окики (0).

Лейкерс: Дэвис (28 + 13 подборов + 7 блок-шотов), Джеймс (24 + 9 подборов), Ривз (20), Расселл (11), Реддиш (2), Вуд (6), Кристи (6), Хэйс (2), Каслтон (2), Фадж (0), Ходж (0), Льюис (0).

Нью-Орлеан - Атланта 105:123

Нью-Орлеан: Уильямсон (25), Ингрэм (16 + 7 подборов), Макколлум (13 + 6 передач), Джонс (13), Валанчюнас (6 + 7 подборов), Хоукинс (15), Дэниэлс (7), Нэнс (6), Райан (4), Лидделл (0), Льюис (0).

Атланта: Янг (22 + 12 передач + 5 потерь), Джонсон (21 + 11 подборов), Мюррэй (20 + 8 подборов + 7 передач), Капела (17 + 7 подборов), Хантер (4) – старт; Оконгву (17), Бей (12), Богданович (10), Мэтьюз (0).

Хьюстон - Сакраменто 107:89

Хьюстон: Брукс (26 + 9 подборов), Ванвлит (21 + 12 передач), Смит (21 + 11 подборов), Шенгюн (15 + 9 подборов + 6 передач), Грин (10) Тэйт (11), Сэмюэльс (2), Грин (1), А. Холидэй (0), Лэндейл (0), Уитмор (0), Хинтон (0).

Сакраменто: Барнс (13), Сабонис (11 + 15 подборов + 5 потерь), Митчелл (7), Мюррэй (7), Хертер (4), Монк (18 + 7 передач), Макги (12), Дуарте (10), Джонс (5), Форд (2), Везенков (0), Лень (0), Эллис (0), Эдвардс (0).

Бруклин - Бостон 114:124

Бруклин: Томас (27), Динуидди (19 + 6 передач), Бриджес (19), Финни-Смит (14 + 8 подборов), О'Нил (6), Уокер (13), Шарп (11 + 7 подборов), Смит (5), Брукс (0), Уилсон (0), Уотфорд (0).

Бостон: Тейтум (32 + 11 подборов), Браун (23), Порзингис (22 + 7 подборов), Холидэй (18 + 9 подборов + 10 передач), Хорфорд (8 + 7 подборов), Корнет (11 + 7 подборов), Бриссетт (5), Хаузер (5), Притчард (0).

Миннесота - Юта 123:95

Миннесота: Эдвардс (31 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Таунс (25 + 7 подборов), Гобер (11 + 10 подборов + 4 блок-шота), Конли (7 + 6 передач), Макдэниэлс (5), Рид (16), Андерсон (12 + 6 передач), Милтон (8), Майнотт (4), Никс (2), Браун (2), Маклафлин (0), Александер-Уокер (0).

Юта: Маркканен (22 + 8 подборов), Хортон-Такер (14), Коллинз (14), Кларксон (10), Кесслер (4) - старт; Джордж (8), Агбаджи (8), Секстон (7 + 6 потерь), Фонтеккьо (5), Шаманич (3), Олиник (0), Юртсевен (0).

Денвер - Чикаго 123:101

Денвер: Йокич (28 + 16 подборов + 9 передач), Портер (27), Гордон (15 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Дж. Мюррэй (2), Джексон (16), К. Браун (10), Гиллеспи (5), Пикетт (3), Стротер (3), Уотсон (2), Джордан (1), Ннаджи (1), Тайсон (0).

Чикаго: Вучевич (19 + 7 подборов), Дерозан (17 + 6 передач), Лавин (12), Уайт (11), Крэйг (7), Картер (16), Уильямс (7), Драммонд (5 + 11 подборов), Карузо (3), Терри (2), Тэйлор (2), Филлипс (0), Битим (0).

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