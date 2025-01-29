Сборная Украины огласила заявку на матчи квалификации Евробаскета 2025
Команда проведет решающие игры в отборе.
Мужская сборная Украины проведет заключительные поединке в квалификации на Евробаскет-2025.
Тренерский штаб определилась с расширенным составом команды на матчи против Словении и Португалии в квалификации Евробаскета-2025.
Состав сборной Украины
- Защитники: Александр Ковляр, Виталий Зотов, Денис Лукашов, Иссуф Санон, Михаил Бублик.
- Форварды: Павел Крутоус, Александр Липовой, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Сипало.
- Центровые: Ростислав Новицкий, Артем Пустовой, Максим Кличко.
Номинально домашний матч в Риге Украина проведет 21 февраля против Словении. 24 февраля сборная сыграет на выезде с Португалией.
Напомним, Евролига впервые проведет Финал четырех за пределами Старого света.
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