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Баскетбол

Евролига впервые проведет Финал четырех за пределами Старого света

Ведущий европейский турнир решил расширить фан-базу соревнований.
Сегодня, 13:00
Евролига в Абу-Даби / facebook.com/TheEuroLeague
Евролига в Абу-Даби / facebook.com/TheEuroLeague

Клубы-акционеры Евролиги выбрали место проведения Финала четырех. Полуфиналы и финал сезона 2024/25 примет Абу-Даби, сообщает официальный сайт турнира.

Столица Объединенных Арабских Эмиратов победила в голосовании сербский Белград. Впервые решающие матчи турнира состоятся в стране, не представленной в европейском баскетболе. В прошлом году Финал четырех приняла столица Германии – Берлин.

Полуфиналы нынешнего сезона запланированы на 23 мая. Матч за 3-е место и финал Евролиги состоятся 25 мая. Все четыре поединка примет Этихад Арена на 12 тысяч зрителей.

К слову, ранее обнародовали стартовые пятерки Матча всех звезд НБА-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига

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