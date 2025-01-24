Без Вембаньямы: Определены стартеры на матч всех звезд
Виктор занял только четвертое место среди представителей своей позиции.
Пресс-служба НБА объявила стартовые пятерки на матч всех звезд.
Среди стартеров неожиданно не нашлось место Виктору Вембаньями. Звездный французский проспект занял только 4 место в голосовании среди представителей своей позиции.
Пятерки определялись голосованием фанатов (50%), представителей медиа (25%) и игроков (25%).
Стартовые пятерки на матч всех звезд НБА
Восток: Янис Антетокумпо, Джейсон Тейтум, Джейлен Брансон, Донован Митчелл, Карл-Энтони Таунс
Запад: Шей Гилджес-Александер, Стефен Карри, ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрент, Никола Йокич
Напомним, на ISPORT доступны результаты игрового дня в НБА.
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