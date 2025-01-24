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Баскетбол

Без Вембаньямы: Определены стартеры на матч всех звезд

Виктор занял только четвертое место среди представителей своей позиции.
Сегодня, 08:47
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Пресс-служба НБА объявила стартовые пятерки на матч всех звезд.

Среди стартеров неожиданно не нашлось место Виктору Вембаньями. Звездный французский проспект занял только 4 место в голосовании среди представителей своей позиции.

Пятерки определялись голосованием фанатов (50%), представителей медиа (25%) и игроков (25%).

Стартовые пятерки на матч всех звезд НБА

Восток: Янис Антетокумпо, Джейсон Тейтум, Джейлен Брансон, Донован Митчелл, Карл-Энтони Таунс

Запад: Шей Гилджес-Александер, Стефен Карри, ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрент, Никола Йокич

Напомним, на ISPORT доступны результаты игрового дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА матч всех звезд

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