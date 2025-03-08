"Я же чемпион": Соперник Альвареса возмущен планированием для него боя с Кроуфордом

Обладатель титула IBF в суперсреднем весе Уильям Скулл поделился ожиданиями от ближайшего боя против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Сауля Альвареса.

Кубинский боксер считает, что мексиканцу сначала нужно протий его, прежде чем думать о поединке с Теренсом Кроуфордом, запланированном на сентябрь.

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"Это очень неуважительно. Я же чемпион мира. Прежде всего мы сосредоточены на поединке 3 мая и собираемся увезти все пояса домой. Потом мы решим, что делать дальше. Возможно, я подерусь с Кроуфордом.

Победа над Канело стала бы самым большим достижением не только для меня, но и для моей семьи и моего тренера. Я бы даже сказал, что для кубинского народа. Моя мечта осуществится, если одолею легенду и отберу у него все титулы", - сказал Скулл в комментарии The Ring.

Бой Альварес - Скулл состоится 3 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Кроуфорд назвал причину, почему Альварес отказывается драться с Бенавидесом.

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