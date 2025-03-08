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"Мне сложно называть это боем": Альварес высказался о потенциальном поединке с блогером Полом

Именитый спортсмен оценил вероятность встречи в ринге с боксирующим ютубером.
Сегодня, 10:55
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился мыслями о потенциальном бое против боксирующего блогера Джейка Пола.

Мексиканец не исключает возможной встречи в ринге с шоуменом в будущем, но отметил, что ему сложно оценивать это как серьезный боксерский поединок.

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"Думаю, все хотят увидеть, как я бью Джейка Пола. Я считаю, что это больше событие. Я не называю это боем, я называю это событием. Но оно должно подождать. Сейчас не время для подобного события на этом этапе моей карьеры. Возможно, в конце моей карьеры, когда я выйду на пенсию. Я не знаю, посмотрим.

Вижу ли я что-то в Поле и производит ли он впечатление? Он сфокусирован на боксе и дисциплинирован. Мы должны отдать ему должное. Возможно, он более дисциплинирован по сравнению с другими бойцами. Но какой он боец, очень трудно сказать. Поэтому когда говорят о бое с Полом, мне сложно называть это боем. Для меня это больше событие, чем бой", - сказал Альварес в комментарии HOT 97.

Напомним, ранее говорилось о возможной встрече в ринге Альвареса с Полом, но мексиканец подписал контракт с Турки Аль аш-Шейхом и 3 мая проведет объединительный бой с обладателем титула IBF в суперсреднем дивизионе кубинцем Уильямом Скуллом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Джейк Пол

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