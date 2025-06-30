"Выбью из него де**мо": Альварес назвал условие для боя с Джейком Полом

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мыслями о потенциальном бое с видеоблогером и боксером Джейком Полом.

Мексиканец считает, что поединок может пройти через несколько десятилетий, но все равно он победит.

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"Я развлекался, когда говорил о боей. Сейчас точно этого не будет.

Возможно, это произойдет, когда мне будет 50 или 60. Но не беспокойтесь, я и тогда все равно выбью из него все де**мо", - приводит слова Альвареса IFL TV.

Напомним, что Джейк Пол одержал победу над Чавесом-младшим.

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