"Раздувшийся средневес не сможет выдержать": Фьюри показал Джошуа, как победить Усика

Британец поддерживать своего соотечественника в реванше.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Обладатель пояса по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил подсказать своему соотечественнику, как победить украинца.

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По мнению "Цыганского короля", Джошуа победит, если будет наносить постоянные удары по корпусу Усика. Фьюри опубликовал видеоурок для Джошуа.

"Вот как Энтони Джошуа нужно атаковать корпус Александра Усика. Я знаю, что раздувшийся средневес не сможет выдержать удары по корпусу", - написал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Отметим, сегодня, 17 августа, состоится пресс-конференция боксеров, которая будет доступна на ISPORT.ua, начиная с 16:00 по Киеву.