Усик - Джошуа: яркие фото с открытой тренировки
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.
Накануне реванша боксеры провели открытую тренировку.
Джошуа продемонстрировал свою готовность вернуть пояса.
На тренировке также присутствовал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британца.
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Александр Усик на тренировке был в отличном настроение, а также показывал эффектные трюки.
Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Отметим, что сегодня, 17 августа, состоится пресс-конференция, которая будет доступна на ISPORT.ua, начиная с 16:00 по Киеву.