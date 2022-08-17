Усик - Джошуа: яркие фото с открытой тренировки

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Накануне реванша боксеры провели открытую тренировку.

Джошуа продемонстрировал свою готовность вернуть пояса.

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

На тренировке также присутствовал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британца.

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

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Александр Усик на тренировке был в отличном настроение, а также показывал эффектные трюки.

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Matchroom Boxing/Марк Робінсон

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Отметим, что сегодня, 17 августа, состоится пресс-конференция, которая будет доступна на ISPORT.ua, начиная с 16:00 по Киеву.