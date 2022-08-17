Отец Лопеса назвал фаворита реванша Усик - Джошуа

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, высказался о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в хэвивейта Александра Усика и Энтони Джошуа.

По мнению специалиста, украинский боксер является фаворитом реванша.

"Я поставлю на Усика. Он лучше двигается, у него лучший боксерский стиль. Да, он меньше, но более мелкие парни всегда склонны к победе. Удосрочить Джошуа будет очень сложно, потому что Усик дерется с куда более крупным парнем. Но может ли это произойти? Я думаю, да. Усик может остановить Джошуа. Почему бы и нет? Если он будет вступать в размены и покажет свои боксерские навыки, то я думаю, что это поможет ему добиться успеха в бою. То, как он боксирует - вот что приведет Усика к победе в этом поединке".

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Теофимо Лопес-старший отметил стиль украинского боксера.

"Я ставлю на победу Усика, но посмотрим, как будет. Произойти может все что угодно. Здесь шансы 50 на 50, но я больше склоняюсь в сторону Усика из-за его стиля. Он отличный боксер, а бокс - главное в этой игре", - сказал Теофимо Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Отметим, сегодня, 17 августа, состоится пресс-конференция боксеров, которая будет доступна на ISPORT.ua, начиная с 16:00 по Киеву.