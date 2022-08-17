"Он чаще использует яйца": Де Ла Хойя сделал прогноз на реванш Усик - Джошуа

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о реванше между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа.

По мнению звездного боксера, украинец вновь одержит победу.

"Я был боксером, который менял тренера восемь раз. Мне всегда требовалось 3-4 боя, чтобы приспособиться. На самом деле мне кажется, что во второй раз Усик, вероятно, легче победит Джошуа".

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Оскар Де Ла Хойя отметил мужество и характер украинского боксера.

"У Усика сильнее развит инстинкт убийцы. Если Александр окажется в нокдауне, то поднимется и нокаутирует тебя благодаря своему мужеству. И дело не в мужестве, потому что оно есть у каждого бойца, который выходит на ринг. Но это что-то типа жесткости, а в общем - это яйца. Вот что это. Конечно, у обоих парней есть яйца, но я думаю, что Александр использует их чаще", - сказал Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Отметим, сегодня, 17 августа, состоится пресс-конференция боксеров, которая будет доступна на ISPORT.ua, начиная с 16:00 по Киеву.