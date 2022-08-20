Нокаут, решением судей или дерзкое поведение: Прогнозы экспертов на реванш Усик - Джошуа

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоится поединок между чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа.

Именитые боксеры, тренеры и эксперты сделали свои прогнозы по поводу реванша. Некоторые функционеры и спортсмены уверены в победе Джошуа, а другие выступают за вторую победу Усика.

ISPORT.ua собрал мнение людей, которые озвучили свой прогноз об исходе боя украинца и британца.

Тайсон Фьюри (чемпион мира по версии WBC в супертяжелой весовой категории) не сомневается в победе украинца:

"Первый бой не был односторонним. Не тотально в пользу Усика. Он вышел из него с большим количество синяков на лице. Так что Джошуа совершенно точно может попасть по нему чем-то тяжёлым. Но, думаю, Усик слишком уж красавчик, чтобы пропускать такое. Слишком умный и быстрый для Джошуа. И левша. Он лишь сделает так, что Усик будет еще чаще попадать по Джошуа. Так что я не вижу как побеждает Джошуа".

Эдди Хирн (глава промоутерской компании Matchroom Boxing, который представляет интересы британца) убежден в победе Джошуа нокаутом:

"Мой прогноз такой: Джошуа нокаутирует Усика в течение шести раундов".

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Джозеф Паркер (бывший чемпион мира в супертяжелом весе) отдал предпочтение Усику:

"Я отдам предпочтение Александру, так как не уверен, какой у Джошуа план и что он будет делать со своей новой командой".

Дерек Чисора (бывший соперник Александра Усика) не сомневается, что Энтони победит нокаутом:

"Усик не обладает тяжелым ударом, но он бьет. Он всегда рядом, никогда не устает. У Джошуа есть мощь, так что мы все увидим. Я предсказываю, что Эй Джей победит нокаутом".

Тедди Атлас (один из лучших тренеров современности) верит в успешный исход реванша для Усика:

"Усик победит. Я не могу выступить против Александра. Как я могу пойти против него, если нет причин? Усик был непобежденным чемпионом мира в крузервейте, объединил все титулы и является лучшим крузером в истории, за исключением Холифилда".

Боб Арум (глава промоутерской компании Top Rank) верит в победу Усика:

"Усик и Джошуа устроят очень хороший поединок. Откровенно говоря, я жду, что Усик сделает то же самое, что и в первом бою".

Александр Гвоздик (бывший чемпион мира) считает, что Александр победит решением судей:

"Усик победит в реванше. Сделает он это по решению судей".

Деонтей Уайлдер (бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC) считает, что украинец победит:

"Мое сердце легко говорит, что победит Усик. Теперь у него есть импульс. Но это бокс и никогда ничего не можешь утверждать наверняка".

Луис Ортис (ветеран супертяжелого веса) склоняется к победе Энтони Джошуа:

"Если Энтони хорошо подготовится, у него будет правильный стиль и план на бой, а также если он воспользуется своими габаритами, то должен выиграть этот поединок. Я действительно склоняюсь на сторону Энтони".

Карл Фроч (бывший чемпион второго среднего веса) уверен, что Усик победит:

"Я не думаю, что Джошуа победит его. У него должны быть способности сделать это. Энтони достаточно большой и сильный, а также обладает всеми физическими данными, но я сомневаюсь, что у него правильное мышление. Я не думаю, что у него нужный менталитет. Если в нем смогут что-то кардинально изменить на сборах, тогда может быть, но сейчас Джошуа для меня огромный аутсайдер".

Кубрат Пулев (бывший соперник Джошуа) предполагает, что украинец победит, возможно, даже нокаутом:

"Александр одержал замечательную победу над Джошуа в их первом бою. Я был уверен тогда, как и уверен сейчас, что Александр снова его поразит, и, может быть, нокаутом. Джошуа – хороший боксер, но ему не хватает многих качеств, чтобы продолжать оставаться чемпионом в сверхтяжелом вес".

Джеймс Али Башир (бывший тренер Усика) ожидает равный бой, но склоняется к победе украинца:

"В реванше я даю 60 на 40 в пользу Усика. Я думаю, что Джошуа ошибся с тренером, выбрав Гарсию, потому что Роберт никогда не тренировал боксеров супертяжелого веса. Под руководством Гарсии Джошуа будет сражаться безрассудно, вместо того, чтобы резать углы, постоянно и терпеливо работать хорошим джебом".

Отто Валлин (шведский супертяжеловес) считает, что украинец победит:

"Я думаю, что Усик победит просто потому, что он в первом бою доказал, что он лучший боец".

Игорь Мищук (редактор ISPORT) ждет еще более интересный поединок, но верит в победу Усика:

"Полной уверенности в досрочной победе Усика нет. Вообще из этого противостояния можно было бы устроить красивую трилогию для определения более сильного, с победой Джошуа во втором поединке соответственно. Однако в этой истории есть третий персонаж, обладающий титулом WBC, а также есть стремление устроить бой за звание абсолютного чемпиона, поэтому именно этот реванш станет решающим. Промоутер украинца заявлял, что третьего боя не будет, третий поединок – это бой за абсолют, поэтому другого развития событий ожидать не стоит.

Это в первом поединке Усик стал неожиданностью для Джошуа, теперь же соперники знают друг друга, и можно надеяться, что реванш будет еще ярче, а схватка ожесточенной. Оба соперника способны пройти всю дистанцию, победа на этот раз будет труднее. Однако можно ожидать, что Усик своего уже не отдаст, воспользуется своими преимуществами, перебоксирует Джошуа и повторит успех первого боя, потому победа украинца решением судей".

Диллиан Уайт (бывший соперник британца) думает, что Энтони победит в реванше:

"Когда мы дрались с Джошуа, а мы провели два боя, то между нами была агрессия. Вот в чем заключается разница между нашим противостоянием и его боем с Усиком. В том поединке не было агрессии. Джошуа пытался перебоксировать человека, который занимается боксом 25-30 лет. Я верю, что если Энтони снова применит агрессию, которая была у него против меня, то он выступит намного лучше. Возможно, тогда в этот раз он побьет и нокаутирует Усик".

Оскар Де Ла Хойя (легендарный боксер, глава промоутерской компании Golden Boy Promotions) не сомневается в успехе Усика:

"На самом деле мне кажется, что во второй раз Усик, вероятно, легче победит Джошуа. У Усика сильнее развит инстинкт убийцы. Если Александр окажется в нокдауне, то поднимется и нокаутирует тебя благодаря своему мужеству. И дело не в мужестве, потому что оно есть у каждого бойца, который выходит на ринг. Но это что-то типа жесткости, а в общем - это яйца. Вот что это. Конечно, у обоих парней есть яйца, но я думаю, что Александр использует их чаще".

Михай Нистор (бывший соперник британца и украинца в любителях) предполагает, что Усик победит:

"Для Джошуа будет большим удовольствием, если он выиграет сражение. Но я считаю, что Усик снова победит".

Дмитрий Данец (редактор ISPORT.ua) прогнозирует сложный поединок, победителем которого станет Александр Усик.

"Джошуа после провального первого боя точно сменит тактику: будет действовать агрессивнее, стараться нанести больше ударов и верить в свою мощь. Но мастерство Усика скажет о себе неоднократно, поэтому считаю, что Александру удастся избежать серьезных проблем до средины поединка, а затем будет вновь заставлять Джошуа отступать. Возможно, в чемпионских раундах мы увидим нокаут в исполнении Усика".

Напомним, на ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция и текстовая онлайн-трансляция поединка Усик - Джошуа.