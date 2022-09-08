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Команда Джошуа хотела отстранить украинского рефери с реванша с Усиком

Виктор Фесечко работал на двух поединках украинца и британца.
Сегодня, 08:45
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Украинский судья Виктор Фесечко заявил о том, что команда Энтони Джошуа пыталась отстранить его от судейства в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам специалиста, независимая комиссия допустила его, ведь он в первом поединке отработал отлично.

"Они подали заявку. На первый и второй бой подавали, а там уже рассматривается. Подается где-то два-три-четыре человека, а там уже выбирают, рассматривают. В принципе, на второй бой я думал, что могу не попасть. Команда Джошуа подавала протест, чтобы меня отстранить. Как правило, либо все независимые судьи, или представитель одной страны, другой страны и нейтральный".

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"Я не знаю, почему команда Джошуа хотела меня убрать. Дело в том, что по первому бою независимые судьи рассматривали, как отсудил, правильно или нет, но все сошлось. Вот почему я был к реваншу тоже допущен", - сказал Фесечко в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.

Ранее сообщалось, что Усик выразил готовность помочь Джошуа после реванша.

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