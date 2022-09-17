Альварес: Усик - лучший боец в мире

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался об обладателе титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александре Усике.

По мнению мексиканского боксера, украинец благодаря своим умениям сейчас является лучшим бойцом в мире.

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"Кто лучший боец в мире? Усик - №1 в мире. Все из-за его навыков", - сказал Альварес в комментарии Insider.

Ранее Сауль Альварес оценил возможность проведения поединка против Александра Усика.