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Альварес: Усик - лучший боец в мире

Мексиканец высоко оценил украинского чемпиона.
Сегодня, 09:44
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался об обладателе титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александре Усике.

По мнению мексиканского боксера, украинец благодаря своим умениям сейчас является лучшим бойцом в мире.

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"Кто лучший боец в мире? Усик - №1 в мире. Все из-за его навыков", - сказал Альварес в комментарии Insider.

Ранее Сауль Альварес оценил возможность проведения поединка против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес
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